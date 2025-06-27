Мама-дизайнер: взрослая дочь Кошевого покрасовалась в смелом вечернем платье

Кратко:
- Как сейчас выглядит старшая дочь Евгения Кошевого
- Кто выступил дизайнером платья
Старшая дочь украинского шоумена и комика Евгения Кошевого и его жены, танцовщицы и дизайнера Ксении Кошевой Варвара Кошевая, показала красивое вечернее платье, которое прекрасно подчеркнуло фигуру юной девушки.
К слову, как написала Ксения Кошевая на своей странице в Instagram, дизайнером образа стала она сама. "Когда мама не просто мама, а еще и дизайнер", - написала Ксения.
Варвара Кошевая примерила черное длинное платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Она собрала волосы в лаконичный пучок и сделала несколько фото возле популярного торгового центра столицы.
К слову, платье также отлично подчеркнуло декольте девушки.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.
Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95".
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Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
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