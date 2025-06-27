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Правда ли подвал больше не спасает: где искать спасение во время ракетного удара

Даяна Швец
27 июня 2025, 12:48обновлено 27 июня, 13:31
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Эксперт раскритиковал заявления о неэффективности подвалов и правила "двух стен", которые усилили и так серьезный стресс у украинцев.
дрон, ракета, атака на Киев 17 июня
Какова реальность воздушных атак по городам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, ГСЧС Украины

На какие вопросы ответил эксперт:

  • Действительно ли подвал больше не спасает
  • Какие ракеты действительно пробивают подвал
  • Как не потерять контроль во время угроз

Александр Коваленко, эксперт по военно-политическим вопросам и представитель "Информационного сопротивления", раскритиковал недавние заявления представителей ГСЧС о правилах укрытия во время воздушных атак. Особое удивление у него вызвали тезисы о якобы неэффективности подвалов и сомнительности "правила двух стен". В своем комментарии для Главред он подробно рассказал, в каких случаях укрытия действительно могут спасти жизнь, а когда нет.

По его мнению, советы по использованию бомбоубежищ и метрополитена не являются новыми, но изложены без достаточного объяснения, и это, к сожалению, лишь усиливает тревогу в обществе, которое и без того живет в условиях постоянной угрозы.

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"Подвалы не спасают. Подвалы не спасают от чего? Рассмотрим основные средства поражения, которые применяются РОВ (российскими оккупационными войсками - ред.) для террора гражданского населения тыловой Украины. И к этим средствам относятся как дроны-камикадзе, так и ракетные средства", - отметил Коваленко.

Он акцентировал на том, что арсенал РФ включает дроны-камикадзе и различные типы ракет, которые имеют разную степень опасности для гражданского населения. Одними из самых опасных он назвал баллистические комплексы "Искандер", "Кинжал" и крылатые ракеты Х-22/32.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

А наибольшую угрозу, по словам эксперта, представляют боеголовки типа БЕТАБ-500, способные пробивать не только многоэтажные дома насквозь, но и достигать подвалов, где прячутся люди.

"Фактически, пикирование под прямым углом такой ракеты, с такой БЧ позволяет пробить не только многоэтажку насквозь, но и углубиться в подвал, с последующей детонацией", - пояснил эксперт, добавив, что эта угроза наблюдается еще с 2022 года и принципиально здесь ничего не изменилось.

В то же время, в случае взрыва на определенном расстоянии от дома, или если попадает не бетонобойная ракета, а другой тип, укрытие в подвале действительно может спасти. Это также касается атак дронами типа "Шахед".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Правило "двух стен", по убеждению Коваленко, уже давно не является эффективным против некоторых угроз. В частности, новейшие модификации "Шахедов" имеют боевые части на 90 кг, что значительно усилило их разрушительную силу.

"То есть, опять-таки, особо ничего нового с 2022 года... Угрозы остались те же, равно как и возможности уберечься от них. И подвал представляет собой спасение в 90% от всех вышеперечисленных угроз", - подчеркнул Коваленко.

Эксперт также отметил, что реальность такова, что большинство украинцев не имеют доступа к настоящим бомбоубежищам или станциям метро. В этих условиях подвалы остаются единственной реальной опцией для укрытия. Заявления об их недейственности могут демотивировать людей и вызвать еще большую потерю ощущения безопасности.

"Для России всегда было важным сеять террор и панику среди украинцев, запуская масштабные деморализующие ИПСО, но, как показывает практика, никто лучше нас самих же нас не деморализует", - добавил он.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Ранее представитель ГСЧС Киева Павел Петров сказал, что сейчас есть много оружия, которое легко пробивает не только две стены, но и разрушает целые подъезды, частные дома и другие сооружения. Таким образом он объяснил, почему правило "двух стен" больше не действует.

В то же время эксперт Олег Жданов прокомментировал опасность новых БпЛА РФ. Он отметил, что скорее всего, это очередной этап испытаний новой модификации беспилотников.

К сожалению, сегодня, 27 июня, РФ атаковала Днепропетровскую область баллистикой. Российская армия била баллистикой по городу Самар, что возле Днепра.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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