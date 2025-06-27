Дрон стал мини-ракетой и сам выбирает цели: Жданов об опасности новых БпЛА РФ

Что известно:
- РФ проводит очередной этап испытаний новой модификации беспилотников
- Радиоуправление дрона ограничено дальностью действия ретранслятора
Военный аналитик Олег Жданов прокомментировал применение Россией новых беспилотников - так называемых "белых Шахедов" в ходе ударов по Украине.
Он отмечает, что скорее всего, это очередной этап испытаний новой модификации беспилотников. Однако, судя по их оснащению, можно предположить, что запуск в массовое производство маловероятен, сообщает ТСН.
"Основная причина — высокая стоимость. Эти дроны значительно дороже обычных "Гераней" из-за наличия технологий искусственного интеллекта (в частности, машинного зрения) и системы радиоуправления. При этом радиоуправление ограничено дальностью действия ретранслятора — максимум 100–150 км, как утверждают специалисты", — поясняет эксперт.
При этом он также указывает на серьёзный недостаток — уязвимость радиоуправления перед средствами радиоэлектронной борьбы.
"Поэтому массового применения столь дорогих дронов ожидать не стоит. Возможно, их будут использовать в прифронтовых районах в радиусе до 150 км — в качестве ударно-разведывательных беспилотников. Если такой дрон сумеет преодолеть нашу систему РЭБ, он может передавать видеосигнал оператору до потери связи", — добавляет Жданов.
Тем не менее, новая функция радиоуправления позволяет в реальном времени управлять маршрутом, выбирать цели и даже координировать несколько дронов одновременно, отмечает эксперт.
Что касается машинного зрения, то, по словам Жданова, эта технология позволяет дрону самостоятельно находить и распознавать цели, а также настраивать траекторию полета для поражения обнаруженного объекта. Вместе с улучшенным двигателем и повышенной скоростью это делает новый Шахед практически миниатюрной крылатой ракетой.
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Ранее сообщалось о том, что РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами. Новые дроны имеют преимущество - возможность менять траекторию и управляться оператором в реальном времени.
Напомним, эксперт раскрыл, чем опасны обновленные "Шахеды". РФ начала использовать дроны, которые не контролируются операторами и наносят удары по случайным объектам.
Как сообщал Главред, Россия оснащает дроны-камикадзе "Шахед" искусственным интеллектом, что позволяет им самостоятельно распознавать и атаковать цели, не подвергаясь воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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