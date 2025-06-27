Снизят ли в Украине мобилизационный возраст: что говорят в Минобороны

Умеров заверил, что пока никаких изменений по мобилизации молодежи не предвидится.

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Умеров сказал, снизят ли в Украине мобилизационный возраст / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Умерова:

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст

Молодежь может присоединиться к армии по контракту 18-24 лет

Вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается, поскольку появился контракт 18-24. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в разговоре с журналистами, цитирует Громадське радіо.

Он отметил, что украинцы в возрасте до 24 лет могут присоединиться к армии на контрактной основе.

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"Контракт 18-24 - это добровольная программа. Любое решение относительно возраста принимается исключительно на политическом уровне, и пока никаких изменений не планируется", - подчеркнул Умеров.

По словам министра обороны, контракт 18-24 стал важным моральным толчком. Программа постоянно анализируется по трем критериям: финансовые условия, количественный состав и качество подготовки.

Умеров добавил, что примерно две недели назад Министерство обороны получило подробные отчеты с фронта. В них говорилось о том, что подразделения, в составе которых служат контрактники в возрасте от 18 до 24 лет, демонстрируют хорошие результаты в боях.

"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта", - подчеркнул Умеров.

Условия контракта 18-24 / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Недавно Главред писал о том, стоит ли ждать снижения мобилизационного возраста в Украине и будет ли усиливаться мобилизация на фоне нового наступления РФ. Также объяснялось, чего хочет Запад и кого призовут первыми.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте пока не рассматривают инициатив по дальнейшему снижению мобилизационного возраста.

Между тем командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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