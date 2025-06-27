Демографическая катастрофа: депутаты Ивано-Франковска просят запретить аборты

Кратко:
- Депутаты отмечают, что сейчас в Украине - демографическая катастрофа
- Депутаты требуют восстановить Министерство семьи Украины
Депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют на законодательном уровне запретить аборты в Украине из-за демографического кризиса. Соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, премьер-министру Денису Шмыгалю было принято сегодня во время очередной сессии.
Депутаты отмечают, что сейчас в Украине - демографическая катастрофа. Они обращают внимание на шокирующие статистические, демографические данные количества населения Украины, войну, миграцию, количество разводов и коэффициент рождаемости 0.7 при допустимом 2.13 на семью.
"В Украине, к сожалению, за годы независимости государства сделано огромное количество абортов. Из-за легального статуса абортов стало слишком много, что имеет необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины... Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом", - говорится в обращении.
В связи с этим избранники требуют от руководства государства на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции.
Также среди требований: восстановление Министерства семьи Украины; создание условий, которые бы побуждали семьи становиться многодетными; увеличение размера материальной помощи при рождении ребенка (первого - 100 тыс. грн., второго - 200 тыс. грн., третьего и каждого последующего - 300 тыс. грн); введение программы обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья семьям, где родилось пятеро и более детей.
Демографический кризис в Украине
Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.
Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.
В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.
Читайте также:
- Бушует пожар, есть погибшие и раненые: РФ атаковала Днепропетровщину баллистикой
- ВСУ пойдут в контратаку, россиян будут прижимать к границе: прогноз наступления
- Отбросили россиян: Сырский подтвердил успехи ВСУ на самом горячем направлении
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред