Демографическая катастрофа: депутаты Ивано-Франковска просят запретить аборты

Депутаты требуют от руководства государства на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей.

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Депутаты Ивано-Франковса просят запретить аборты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/mrada.if.ua

Кратко:

Депутаты отмечают, что сейчас в Украине - демографическая катастрофа

Депутаты требуют восстановить Министерство семьи Украины

Депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют на законодательном уровне запретить аборты в Украине из-за демографического кризиса. Соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, премьер-министру Денису Шмыгалю было принято сегодня во время очередной сессии.

Депутаты отмечают, что сейчас в Украине - демографическая катастрофа. Они обращают внимание на шокирующие статистические, демографические данные количества населения Украины, войну, миграцию, количество разводов и коэффициент рождаемости 0.7 при допустимом 2.13 на семью.

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"В Украине, к сожалению, за годы независимости государства сделано огромное количество абортов. Из-за легального статуса абортов стало слишком много, что имеет необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины... Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом", - говорится в обращении.

В связи с этим избранники требуют от руководства государства на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции.

Также среди требований: восстановление Министерства семьи Украины; создание условий, которые бы побуждали семьи становиться многодетными; увеличение размера материальной помощи при рождении ребенка (первого - 100 тыс. грн., второго - 200 тыс. грн., третьего и каждого последующего - 300 тыс. грн); введение программы обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья семьям, где родилось пятеро и более детей.

Демографический кризис в Украине

Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

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