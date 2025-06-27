Морковь пойдет в стрелки: какая распространенная ошибка может испортить весь урожай

Вы узнаете:
- Почему морковь пошла в стрелку
- Как предотвратить стрелкование моркови
Морковь при выращивании хорошо переносит жару, однако требует много влаги. Если растению не хватает влаги, то это может обернуться серьезными последствиями - оно может выгнать стрелки и уйти в зелень, а корнеплод при этом не будет развиваться. Об этом рассказал фермер из Херсонщины Олег Ближников, пишет agrotimes.
"Мы все культуры выращиваем на капельном орошении. Морковь - влаголюбивое растение и требует много воды. Если в почве недостаточно влаги, морковь идет в зелень, у нее образуются стрелки с соцветиями, тогда как подземная часть растения (корнеплод) перестает развиваться", - пояснил он.видео дня
По словам фермера, он во время выращивания моркови на своем фермерском хозяйстве использует такое количество воды для полива:
- 40-50 м3 /га - с момента посева и до момента, когда морковь на полях взойдет
- 80 м3 /га (постепенно доводить до этого количества) - после того, как морковь взойдет
В то же время он уточнил, что количество воды, которая используется для полива, может колебаться в зависимости от погодных условий.
"В отличие от многих других культур, морковь хорошо переносит жару: главное, чтобы был полив. Прекращаем его примерно за три недели до уборки урожая", - добавил фермер.
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