Морковь пойдет в стрелки: какая распространенная ошибка может испортить весь урожай

Одно важное правило стоит учитывать весь период выращивания моркови - до того времени, пока вы соберете урожай.

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Почему морковь идет в стрелку/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Почему морковь пошла в стрелку

Как предотвратить стрелкование моркови

Морковь при выращивании хорошо переносит жару, однако требует много влаги. Если растению не хватает влаги, то это может обернуться серьезными последствиями - оно может выгнать стрелки и уйти в зелень, а корнеплод при этом не будет развиваться. Об этом рассказал фермер из Херсонщины Олег Ближников, пишет agrotimes.

"Мы все культуры выращиваем на капельном орошении. Морковь - влаголюбивое растение и требует много воды. Если в почве недостаточно влаги, морковь идет в зелень, у нее образуются стрелки с соцветиями, тогда как подземная часть растения (корнеплод) перестает развиваться", - пояснил он. видео дня

По словам фермера, он во время выращивания моркови на своем фермерском хозяйстве использует такое количество воды для полива:

40-50 м3 /га - с момента посева и до момента, когда морковь на полях взойдет

80 м3 /га (постепенно доводить до этого количества) - после того, как морковь взойдет

В то же время он уточнил, что количество воды, которая используется для полива, может колебаться в зависимости от погодных условий.

"В отличие от многих других культур, морковь хорошо переносит жару: главное, чтобы был полив. Прекращаем его примерно за три недели до уборки урожая", - добавил фермер.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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