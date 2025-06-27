Ключ к сладким плодам: простой ингредиент меняет правила игры для вашего перца

Вы узнаете:
- Когда подкармливать перец и почему именно сейчас
- Как приготовить раствор и не навредить
- Что советует опытный огородник с YouTube
Именно сейчас - идеальное время для подкормки сладкого перца как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.
Главред решил обратить внимание читателей, что в этот период растениям требуется усиленное питание.
Как объясняет огородник с YouTube-канала "Полезное TV", это нужно делать на этапе технической зрелости - когда плоды начинают менять зеленый цвет на характерный для их сорта.
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Лучшим вариантом, по словам автора видео, является сульфат калия - удобрение, содержащее калий, серу и другие микроэлементы, но не имеющее хлора. Его можно применять как для корневой, так и для внекорневой подкормки.
Корневая подкормка:
- 30 г сульфата калия растворяют в 10 л воды
- Хорошо перемешать и дать настояться несколько минут
- Под одно растение нужно 1 литр готового раствора
- Проводить утром после вечернего увлажнения почвы
Внекорневую подкормку применяют только в случае необходимости быстрого эффекта.
По словам эксперта, такую процедуру достаточно проводить раз в сезон - именно в начале созревания плодов. Это поможет растению лучше формировать урожай.
Подробную инструкцию огородника смотрите в видео на канале "Полезное TV".
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Что известно о Youtube-канале Полезное TV
У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своем профессиональном опыте по выращиванию клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур.
На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческих секретов по уходу за садом и огородом. много лайфхаков, самоделок и других полезных видео.
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