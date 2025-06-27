Ключ к сладким плодам: простой ингредиент меняет правила игры для вашего перца

Как приготовить раствор сульфата калия и когда лучше всего вносить его под перец.

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Почему стоит подкормить перец только один раз за сезон / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Когда подкармливать перец и почему именно сейчас

Как приготовить раствор и не навредить

Что советует опытный огородник с YouTube

Именно сейчас - идеальное время для подкормки сладкого перца как в открытом грунте, так и в тепличных условиях.

Главред решил обратить внимание читателей, что в этот период растениям требуется усиленное питание.

видео дня

Как объясняет огородник с YouTube-канала "Полезное TV", это нужно делать на этапе технической зрелости - когда плоды начинают менять зеленый цвет на характерный для их сорта.

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Лучшим вариантом, по словам автора видео, является сульфат калия - удобрение, содержащее калий, серу и другие микроэлементы, но не имеющее хлора. Его можно применять как для корневой, так и для внекорневой подкормки.

Корневая подкормка:

30 г сульфата калия растворяют в 10 л воды

Хорошо перемешать и дать настояться несколько минут

Под одно растение нужно 1 литр готового раствора

Проводить утром после вечернего увлажнения почвы

Внекорневую подкормку применяют только в случае необходимости быстрого эффекта.

По словам эксперта, такую процедуру достаточно проводить раз в сезон - именно в начале созревания плодов. Это поможет растению лучше формировать урожай.

Подробную инструкцию огородника смотрите в видео на канале "Полезное TV".

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