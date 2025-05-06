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Jerry Heil выступит на Евровидении-2025 без Alyona Alyona - что случилось

Анна Подгорная
6 мая 2025, 00:44
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Джерри Хейл станет еще одним представителем Украины на конкурсе в Базеле.
Jerry Heil
Jerry Heil на Евровидении - почему певица поедет в Базель без Alyona Alyona / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Кратко:

  • Jerry Heil будет глашатаем на Евровидении-2025 от Украины, и выступит на сцене с отдельным номером
  • Выступление пройдет без ее коллеги по Евровидению-2024 Alyona Alyona

Певица Jerry Heil, которая в дуэте с Alyona Alyona заняла третье место на Евровидении-2024, будет украинским глашатаем на конкурсе в этом году. Она огласит баллы от Национального жюри в финале 17 мая в Базеле.

Сегодня стало известно, что появится на Евровидении-2025 Хейл не просто так. Артистка выступит на сцене в качестве приглашенной гостьи.

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Кроме Джерри в интервалах между выступлениями конкурсантов выступят также артисты-участники Евровидения предыдущих годов из Дании, Азербайджана, Мальты, Финляндии, Хорватии и Греции.

Jerry Heil
Jerry Heil на Евровидении - почему певица поедет в Базель без Alyona Alyona / instagram.com/srg.ssr
Jerry Heil
Jerry Heil на Евровидении - почему певица поедет в Базель без Alyona Alyona / instagram.com/thejerryheil

Примечательно, что выступление Jerry Heil на Евровидении-2025 будет сольным. Представители Alyona Alyona сообщили Музвару, что реперша не получала приглашения от организаторов Евровидения выступить со своей коллегой на конкурсе в этом году.

Jerry Heil, Alyona Alyona
Jerry Heil и Alyona Alyona на сцене Евровидения-2024 / instagram.com/alyona.alyona.official

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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