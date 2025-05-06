Jerry Heil выступит на Евровидении-2025 без Alyona Alyona - что случилось

Кратко:
- Jerry Heil будет глашатаем на Евровидении-2025 от Украины, и выступит на сцене с отдельным номером
- Выступление пройдет без ее коллеги по Евровидению-2024 Alyona Alyona
Певица Jerry Heil, которая в дуэте с Alyona Alyona заняла третье место на Евровидении-2024, будет украинским глашатаем на конкурсе в этом году. Она огласит баллы от Национального жюри в финале 17 мая в Базеле.
Сегодня стало известно, что появится на Евровидении-2025 Хейл не просто так. Артистка выступит на сцене в качестве приглашенной гостьи.
Кроме Джерри в интервалах между выступлениями конкурсантов выступят также артисты-участники Евровидения предыдущих годов из Дании, Азербайджана, Мальты, Финляндии, Хорватии и Греции.
Примечательно, что выступление Jerry Heil на Евровидении-2025 будет сольным. Представители Alyona Alyona сообщили Музвару, что реперша не получала приглашения от организаторов Евровидения выступить со своей коллегой на конкурсе в этом году.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
Читайте также:
- Тимур Мирошниченко прокомментировал возвращение РФ на Евровидение
- "Очень ущемляемся": стоимость участия группы Ziferblat в Евровидении-2025
- Двое детей и неудачный брак: Валентин Лещинский раскрыл свои "скелеты в шкафу"
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред