Jerry Heil рассталась с бойфрендом

Джерри Хейл призналась, что сейчас не состоит в отношениях.

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Jerry Heil личная жизнь - Джерри Хейл рассказала про расставание с парнем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Кратко:

Звезда год скрывала роман, о котором рассказала в 2023 году

Сейчас бывшая пара не поддерживает связь

О том, что романтические переживания украинской певице Jerry Heil (Яна Шемаева) не чужды, поклонники знают благодаря ее творчеству, но про свою личную жизнь за пределами музыки она предпочитает молчать. Артистка в шоу-бизнесе уже около восьми лет, и за это время известно лишь про один ее роман (не считая того случая, когда летом 2021 года она вышла замуж сама за себя).

Отношения Джерри и ее избранника начались осенью 2022 года. Однако недавно звезда призналась, что сейчас вновь одинока.

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В беседе с "Ранком у великому місті" Шемаева рассказала, что больше не видится с бойфрендом, и подтвердила, что у нее сейчас нет отношений. Певица не стала уточнять, что стало причиной разрыва, и когда именно он произошел.

Jerry Heil личная жизнь - Джерри Хейл рассказала про расставание с парнем / Скриншот Facebook

Напомним, Джерри Хейл рассказала про свой роман в ноябре 2023 года. Тогда в своем блоге в Telegram она опубликовала два фото с загадочным молодым человеком, которыми призналась ему в любви. Тогда же певица уточнила, что она и бойфренд вместе уже год. Поклонники Яны Шемаевой были удивлены этой новости, ведь даже не догадывались, что у нее появились романтические отношения.

Jerry Heil с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

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Кто такая Jerry Heil? Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

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