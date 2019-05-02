Выдача паспортов Путиным может быть подготовкой возврата Донбасса Украине

Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса / Reuters

В противовес позиции официальной пропаганды допускаю, что упрощение выдачи российских паспортов в т.н. ОРДЛО - это подготовка к возвращению Донбасса в Украину.

Особенно, если Украина так и не примет закон об амнистии для всех сепаратистов и членов их семей, предусмотренный Минскими соглашениями. Тогда всем этим людям, чтобы не сесть в украинские тюрьмы, придется выехать в Россию.

Украинские патриоты, очевидно, за российскими паспортами обращаться не будут.

Так что закон об амнистии надо было бы срочно принять.

Надо было бы срочно выдать всем украинцам, проживающим в ОРДЛО, украинские паспорта, в том числе заграничные.

Надо было бы возобновить законные выплаты пенсий и пособий.

Надо было бы прекратить экономическую блокаду Донбасса

И т.д.

Тогда бы и спрос на российские паспорта резко упал.

В целом, поражение "партии войны" на президентских выборах открывает дорогу для мирного возвращения ОРДЛО в Украину на основе выполнения Минских соглашений.

Но это сложно, пока "партия войны" доминирует в Верховной Раде и органах исполнительной власти.