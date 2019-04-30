Форсированная раздача паспортов ЛДНР - это последний шанс Путина - эксперт

Запуск раздачи российских паспортов обладателям документов ЛДНР - это новый этап принуждения Украины к миру на условиях Кремля, считает политолог Николай Фельдман.

По его словам, победа Зеленского, да еще и с таким разгромным результатом - повод для серьезного волнения в Кремле.

"В Кремле очевидно осознают, что непредсказуемость избранного президента Украины опасна и важно его озадачить со старта проблемами под боком, существенно увеличив военную угрозу.

А это значит, что Путину придется всё больше показывать истинное лицо и переходить к большей агрессии. Естественный путь относительно неофициального перехода к накоплению вооружения и полноценного присутствия всей мощи вооруженных сил на оккупированной территории Донбасса - резко увеличить количество присутствующих там граждан России под неким социальным предлогом", - отметил Фельдман.

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Это происходит еще и потому, что Путин осознает - все прежние политические методы работы с массовым избирателем не работают, отмечает эксперт.

"Потому кремлевские инициативы с раздачей паспортов и резким увеличением военной угрозы направлены на разыгрывание единственной внутриполитической карты, оставшейся у Путина в загашнике - военного положения во всей России.

Переход к повсеместному военному положению через разжигание настоящей войны с оккупированной территории Донбасса очевидно считается в кремле естественным способом реализации политики, который российское общество будет готово принять с безальтернативным Путиным во главе. Около половины российских избирателей скорее будут поддерживать такую политику.

Без подобной угрозы перехода к военному положению при продолжении замороженного конфликта или же при тенденции к его разрешению на условиях Украины, Путин сильно рискует оказаться в ситуации, когда множество людей в российском обществе посчитает, что простой украинский шоумен Володя Зеленский слишком легко заставил всесильного мирового диктатора считаться с собой", - отмечает Фельдман.

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