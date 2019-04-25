"План Путина": эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Упрощение выдачи паспортов РФ жителям части Донбасса — часть плана Владимира Путина, полагает эксперт / Reuters

Военный эксперт Олег Жданов считает, что решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения российского гражданства для жителей захваченной части востока Украины является частью плана по русификации Донбасса.

Глава России хочет создать ситуацию, когда жители Донбасса будут максимально неподконтрольны Киеву, рассказал аналитик Главреду.

По его словам, решение РФ упростить выдачу российских паспортов является "хорошим звонком" для Украины — "Путин чувствует, что его позиции на Донбассе слабеют, поэтому это один из способов усиления позиций России".

"Это план Владимира Путина по русификации Донбасса. Он хочет создать ситуацию, когда люди будут максимально нам неподконтрольны", — отметил собеседник.

Жданов полагает, что раз российские власти решают вопрос об упрощении гражданства, значит Путин серьезно готовится к переговорам по Донбассу. "И для того, чтобы легко дестабилизировать ситуацию, он будет создавать для этого все условия. В том числе, и двойное гражданство", — заявил эксперт.

Читайте также"Очернить Зеленского": российский политолог назвал цель Кремля в Украине после выборов 2019"Но для нас это хороший звонок. Путин чувствует, что его позиции на Донбассе слабеют. Поэтому это один из способов усиления позиций России. Но при этом Кремль не хочет признавать эти "республики" ("ДНР" и "ЛНР" — Ред.), потому что собирается их толкать нам обратно", — сказал собеседник.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР".

Позже стало известно, что жители захваченной части Донбасса смогут подавать заявления для получения российских паспортов на территориях, подконтрольных боевикам, а за самим паспортом придется ехать в Ростовскую область.

США осудили решение Путина упростить процедуру получения гражданства РФ для жителей части востока Украины. В заявлении Госдепартамента Штатов отмечается, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса — "крайне провокационная акция" РФ.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.