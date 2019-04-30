Экс-нардеп Госдумы рассказал, как Путин загнал себя в угол паспортами на Донбассе

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин угодил в угол, подписав указ о выдаче паспортов жителям временно оккупированных районов Донбасса − поскольку такой проект очень дорого обойдется для бюджета.

Соответствующее мнение высказал порталу "Апостроф" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его мнению, Путину придется преодолевать множество сложностей, а градус недовольства в России на этой почве возрастет.

"Наиболее экономически активная часть населения с этих территорий уехала преимущественно в Украину, а те, кто остались, в основном – бюджетники и пенсионеры. Численность пенсионеров в общей сложности была примерно 1,1 млн человек, а сейчас оценивается порядка 630-650 тысяч – это те, кто в первую очередь будут получать российские паспорта", – объяснил Пономарев.

Читайте также"Дороже продать Украине": экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по ДонбассуКак утверждает экс-депутат Госдумы РФ, решение Путина по выдаче паспортов жителям ОРДЛО по сути является действиями по окончательной оккупации Донбасса. Однако им он загнал себя в угол, ведь теперь не будет возможности "соскочить".

"Если до этого Москва играла в игру: "там идет гражданская война, и мы тут не при чем", то теперь нельзя будет говорить "мы в этом не участвуем". Потому что в результате паспортизации с одной стороны будут российские граждане, с другой – украинские. И в этом проявляется вся суть путинского способа принятия решений", – подытожил Пономарев.

Напомним, ранее Илья Пономарев назвал потери каждого россиянина из-за аннексии полуострова Крым, а также спрогнозировал, когда наладятся отношения Украины и России.