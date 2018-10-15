Экс-депутат Госдумы сказал, когда наладятся отношения Украины и России

15 октября 2018, 05:33

Оппозиция РФ должна прямо говорить, что вопрос войны и мира является центральным в политике страны, полагает Илья Пономарев.

Бывший депутат Госдумы полагает, что отношения Украины и России быстро нормализуются после того, как в РФ закончится
Отношения Украины и России быстро нормализуются после того, как в РФ закончится "пропагандистский морок", полагает бывший депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что отношения между Украиной и Российской Федерацией быстро нормализуются после того, как в РФ закончится "пропагандистский морок".

Примирение государств обязательно произойдет, рассказал экс-депутат во время чата на "Главреде".

По его словам, внешнеполитические воззрения россиян крайне нестабильны. "На моей памяти, трижды отношение к тем же американцам менялось от восторженных до крайне неприязненных и обратно. А уж Америка — это долгосрочный конкретный внешнеполитический соперник", — отметил собеседник.

"Украина гораздо ближе к России, с большим количеством родственных связей. Поэтому я убежден, что как только пропагандистский морок закончится, отношения быстро нормализуются. Это преступление — то, что делают российские СМИ", — добавил Пономарев.

Читайте такжеСоциологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за годЭкс-депутат убежден, что "примирение между нашими странами обязательно произойдет, надо только действовать сообща и рационально, понимая, что сначала нужно добиться смены власти в России, а потом решать все противоречия, которые между нами накопились". 

"Но российская оппозиция, конечно, не должна прятать в голову в песок, замазывать маслом бутерброды, а должна прямо говорить, что вопрос войны и мира — это центральный вопрос не только внешней, но и внутренней политики Российской Федерации", — подчеркнул он.

"У людей, к счастью или к сожалению, память достаточно короткая, поэтому я не думаю, что пройдет много времени после ухода Путина (президента РФ Владимира Путина — Ред.) для нормализации отношений между нашими странами", — сказал собеседник.

Бывший депутат подчеркнул, что существует огромное количество примеров и в истории, и в современном мире, когда после самых кровавых конфликтов ситуация быстро нормализовалась, и самые мрачные страницы переворачивались. 

"Я даже не говорю про США и Англию в качестве такого примера. Но посмотрите, например, на африканскую Руанду, где 20 лет назад в результате одного из самых масштабных актов геноцида в истории погибло больше миллиона человек, а сейчас в этой стране не только восстановлен гражданский мир, но она еще и является одной из самых динамично развивающихся стран Африки, — заявил Пономарев.

"Так что я смотрю в будущее с оптимизмом и уверен, что при нашем поколении уже все будет нормально", — отметил собеседник.Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что не исключает возможного примирения между нашей страной и РФ при наличии "обоюдного желания".

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Россия Украина отношения примирение Илья Пономарев
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