Тука озвучил сценарий примирения "братских народов" Украины и России

Георгий Тука не исключает примирения между Россией и Украиной / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не исключает возможного примирения между Россией и Украиной при наличии "обоюдного желания".

Во время чата в "Главреде" чиновник подчеркнул, что никогда не считал россиян и украинцев "братскими народами".

"Моя личная позиция: я никогда не считал россиян "братским народом". Для меня чуждо понятие "братские народы". Если мы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, риторический вопрос", - сказал спикер.

По словам Туки, отношения между странами могут со временем наладиться, поскольку в России далеко не все граждане поддерживают политику нынешнего лидера.

"Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя "элитой", доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен", - сказал он.

Чиновник добавил, что возобновление отношений возможно только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться.

Напомним, во время чата в "Главреде" Тука также заявил, что провокационными действиями в Азовском море Россия хочет "заморозить" экономическую деятельность Мариупольского и Бердянского портов, таким образом принудив Украину отказаться от санкций в отношении России, которые были введены в действие решением СНБО.