В Черном море Россия уничтожит украинские корабли "за два часа" – Тука

Георгий Тука

Провокационными действиями в Азовском море Россия хочет "заморозить" экономическую деятельность Мариупольского и Бердянского портов, таким образом принудив Украину отказаться от санкций в отношении России, которые были введены в действие решением СНБО, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

При этом он сомневается в способности РФ добиться поставленной цели.

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"Да, наверное, нам придется заплатить определенную цену, снизив жизнедеятельность двух этих портов. Скорее всего, те промышленные предприятия, которые осуществляют товарооборот через Мариупольский и Бердянский порты, скорее всего, будут вынуждены искать другие логистические маршруты. В результате, конечно же, пострадают портовые хозяйства и люди, которые работают в портах. Это все так.

Но нужно быть честными и говорить людям правду: их страдания не "благодаря действиям киевской хунты", а благодаря действия страны-агрессора – России", - подчеркнул он во время чата в "Главреде".

Говоря о создании Украиной военно-морской базы на Азовском море, Тука отметил, что в краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать от России какой-то реакции.

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"Что касается акватории Черного моря, то тут, к сожалению, нам противопоставить России практически нечего. Российское присутствие в Черном море несопоставимо с нашим. Нам понадобятся долгие годы и невероятные усилия (экономические и финансовые) для того, чтобы создать боеспособный флот в Черноморском бассейне.

Поэтому я не ожидаю никаких военных действий в акватории Черного моря в виду полной доминанты Черноморского флота Российской Федерации. Мы – не самоубийцы: вывести несколько своих кораблей, чтобы их в течение часа-двух просто уничтожили", - резюмировал он.

Напомним, ранее Тука рассказал, как Запад душит Россию.