Названы потери каждого россиянина из-за аннексии Крыма

Каждый россиянин ежегодно недосчитывается до 2 тысяч долларов из-за аннексии Крыма России, сообщил Илья Пономарев / Reuters

Бывший депутат Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что из-за аннексии Российской Федерацией Крыма каждый россиянин ежегодно недосчитывается до 2 тысяч долларов.

Простые граждане РФ не могут осознать масштабов своих потерь от захвата страной полуострова, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, за захват Крыма Россия платит серьезную цену.

"…Если пересчитать на каждого гражданина России, то только прямых финансовых потерь, которые можно отследить по бюджету Российской Федерации, получится от 50 до 100 тысяч рублей на человека в год. Это очень большая сумма — от 1 до 2 тысяч долларов приходится", — отметил политик.

Напомним. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым.

Илья Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против аннексии полуострова. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации Крыма.