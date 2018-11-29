Экс-депутат Госдумы объяснил, почему России аукнется агрессия в Керченском проливе

29 ноября 2018, 08:44

Военное руководство Украины пыталось напомнить миру о проблеме Крыма, полагает политик.

Экс-депутат Госдумы сообщил, что РФ аукнется агрессия против Украины на море, поскольку она усилила негативное отношение США к Москве
РФ аукнется агрессия против Украины на море, поскольку она усилила негативное отношение США к Москве, сообщил экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что агрессия Российской Федерации против Украины в Керченском проливе усилила негативное отношение США к стране, поэтому Москве этот инцидент аукнется.

В январе 2019 года в Штатах обновится Конгресс (выборы в американский парламент состоялись в ноябре 2018-го), и уж тогда тема российской агрессии всплывет по полной, рассказал политик в комментарии изданию Гордон.

"Мне кажется, изначально инициатива во всей этой истории была не у России, а у Украины. По всей вероятности, украинское военное руководство пыталось напомнить миру о проблеме Крыма. И хотело усилить коалицию военно-политической поддержки, которая есть у Украины", — отметил собеседник.

По его мнению, эта задача была решена, так как по миру действительно прокатилась серьезная волна — многие страны отреагировали на этот инцидент. С другой стороны, нельзя сказать, что произошло что-то новое. РФ уже давно ввела "разрешительный принцип" прохода через Керченский пролив", — добавил Пономарев.

Читайте такжеВолонтер назвал условие усиления агрессии России против Украины"Учитывая этот факт, вряд ли международное сообщество будет предпринимать какие-то серьезные меры. В то же время основные последствия этого инцидента России стоит ждать со стороны США. Ситуация в Керченском проливе усилила негативное отношение к РФ. Поэтому Москве этот инцидент аукнется", — подчеркнул экс-депутат.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

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Россия США агрессия Конгресс Керченский пролив Илья Пономарев
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