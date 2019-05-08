Кремль дерзко ответил Киеву на ультиматум по поводу российских паспортов в "Л/ДНР"

Кремль дерзко ответил Киеву на ультиматум за российские паспорта в "Л/ДНР" / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение Киева не признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса.

При этом Кабмин уже успел это решение утвердить.

"Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа", — именно такую Кремля на решение Киева анонсировал Песков.

Напомним, украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

Читайте такжеКаждую минуту из Украины выезжают два человекаРанее Зеленский рассказал о подготовке ответа на раздачу паспортов РФ на Донбассе. Политик пообещал быть креативным в этом вопросе.

А, по словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, Украина получит списки граждан, которым выдадут российские паспорта. Он уточнил, что Украина "будет иметь все данные полностью".

Как сообщалось, в захваченном Луганске открыли пункт приема документов для получения паспортов РФ.

Российские паспорта для жителей "ЛДНР": история вопроса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями временно оккупированных районов Донбасса.

Представители пресс-службы команды Владимира Зеленского, выигравшего во втором туре выборов президента Украины, немедленно заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.

В свою очередь эксперт назвал цель упрощения выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Кремль не хочет признавать псевдореспублики, поскольку собирается их "толкать" Украине обратно, полагает эксперт.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Далее глава МИД Украины Павел Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.

МИД Украины уже призвало международных партнеров не признавать и не принимать российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса. Кроме того, любые действия, осуществленные с такими документами, также не должны иметь правовой силы.

Кроме того, в Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России. Власти РФ хотят легализировать боевиков, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.