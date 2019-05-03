Украина получит списки граждан, которым выдадут российские паспорта - Грымчак

РФ раздает паспорта на оккупированном Донбассе / УНИАН

Украина получит доступ к списку своих граждан, которым выдадут российские паспорта.

По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, эти данные частично являются несекретными в России.

"В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти" — пояснил Грымчак, передает zik.ua.

Он также добавил, что Украина "будет иметь все данные полностью".

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что решение Кремля о раздаче паспортов на оккупированном Донбассе в краткосрочной перспективе будет использовано исключительно как повод в информационной войне.

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Ранее представители пресс-службы команды Владимира Зеленского заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.

Глава МИД Украины Павел Климкин оценил проблемы из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.