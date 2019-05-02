"Делят людей на сорта": Тука объяснил, зачем Кремль раздает паспорта на Донбассе

Георгий Тука прокомментировал раздачу паспортов РФ на Донбассе / УНИАН

Решение Кремля о раздаче паспортов на оккупированном Донбассе в краткосрочной перспективе будет использовано исключительно как повод в информационной войне, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он считает, что росСМИ будут создавать "картинку" из очередей желающих получить российские паспорта, которая будет использоваться в качестве пропагандистской кампании о том, как украинцы "рвутся в Россию".

"По моим данным, на сегодняшний день массовую раздачу паспортов Россия реально не планирует. Кроме того, эта услуга оказывается не бесплатно. Порядка 5-7 тысяч рублей", - рассказал Тука.

Он также оценил версию о том, что раздачей паспортов РФ Кремль делит жителей ОРДЛО на сорта: "граждане первого сорта" – местные чиновники и элиты с российскими паспортами и "граждане второго сорта" – обычные местные жители с украинскими паспортами и ограничениями.

"Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым "военнослужащим 1-2-го Армейских корпусов", в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе", - добавил Тука.

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Напомним, ранее представители пресс-службы команды Владимира Зеленского заявили о том, что таким шагом Россия прямо признала себя оккупантом.

Глава МИД Украины Павел Климкин оценил проблемы из-за паспортов для жителей ОРДЛО. По мнению украинского главдипломата, в Кремле пытаются надавить всеми возможными способами на триумфатора выборов президента Украины 2019 — Владимира Зеленского.

Позднее в Конгрессе США жестко раскритиковали Владимира Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО. Причем распекали Путина за указ о российских паспортов для жителей временно оккупированного Донбасса как республиканцы, так и демократы.

29 апреля СМИ сообщили, что в оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта. По имеющимся данным, очереди на оформление документов начинают оформлять с раннего утра.