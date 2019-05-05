В украинском МИД распекли россиян за "подрывную" работу в Совете Европы

Совет Европы / Reuters

Нынешнее кризисное состояние Совета Европы вызвано "разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом СЕ" с целью достижения собственных целей.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы МИД Украины. По словам украинских дипломатов, они надеются, что Совет Европы не пойдет на уступки Кремлю.

Кроме того, в МИД отметили, что Украина продолжает выполнять обязательства возложенные на нее как члена Совета Европы и будет противодействовать попыткам России разрушить эту международную организацию.

"Украина со своей стороны остается приверженной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить организацию", - подытожили дипломаты.

Напомним, ранее европейские СМИ сообщали о том, что Германия практически открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы.