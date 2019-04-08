Финляндия высказалась против выхода России из Совета Европы

Финляндия решила подружиться с Россией / iStock

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы.

"Всегда, когда мы встречаемся, и в этот раз тоже мы наверняка будем обсуждать как актуальные двусторонние, так и международные вопросы. В особенности я хочу поговорить об Арктике. В то же время было бы хорошо обсудить ситуацию в Совете Европы, где мы сейчас председательствуем и хотим, чтобы Россия осталась в его составе", - цитирует финского лидера ТАСС.

Ниинисте подчеркнул намерение обсудить актуальные двусторонние и международные вопросы. Он планирует обговорить с Путиным об экономическом сотрудничестве и взаимодействие по вопросам окружающей среды. Также президент Финляндии хочет обсудить необходимость установления перемирия на востоке Украины и ситуацию в Сирии.

Напомним, народный депутат Борислав Береза высказал возмущение в связи с поведением главы немецкой делегации в ПАСЕ Андреаса Ника, который проявил неуважение к украинским политикам на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.

Как известно, ПАСЕ хотят лишить права налагать на Россию санкции. Уже утверждены срочные дебаты по этому вопросу в Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также сообщалось, что Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.