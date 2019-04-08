ПАСЕ собрались лишить права налагать санкции на РФ: созваны срочные дебаты

ПАСЕ собрались лишить права налагать санкции на РФ / Ellen Wuibaux/Council of Europe

ПАСЕ хотят лишить права налагать на Россию санкции. Уже утверждены срочные дебаты по этому вопросу в Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За "подготовку" доклада, способного перевернуть в Совете Европы распределение полномочий, выступают социалистка Лилиан Мори Паскье и лидер группы "Объединенные левые", нидерландский парламентарий Тини Кокс (многие его считают главным лоббистом российских интересов в ПАСЕ). При этом, как сообщает Европейская правда, проект документа уже якобы готов.

В то же время решение о срочных дебатах еще должны утвердить в сессионном зале. По данным издания, высока вероятность, что этот вопрос обжалуют депутаты ПАСЕ.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что России необходимо вернуть право голоса в организации. По его словам, если Россия покинет СЕ одновременно с выходом из Евросоюза Великобритании, это будет иметь катастрофические последствия для континента.

Также сообщалось, что Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.

Напомним, против России могут ввести новые санкции из-за ухудшающейся ситуации с правами человека в аннексированном Крыму и на Донбассе. Главы МИД G7 выразили поддержку усилиям участников "нормандского формата" и ОБСЕ.