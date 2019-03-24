"Классический русский трюк": дипломат рассказал, как Россия пытается вернуться в ПАСЕ

24 марта 2019, 13:03

РФ хочет перевернуть проблему вверх ногами, говорит Дмитрий Кулеба.

ПАСЕ
Россия пытается вернуться в ПАСЕ

Россия снова пытается вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы после того как была изгнана оттуда в связи с агрессией в Украине, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что РФ добивается, чтобы ПАСЕ признала свою ответственность за то, что произошло в 2014 году.

"Классический русский трюк – перевернуть проблему вверх ногами и требовать ее решения", – отметил он в интервью Обозревателю.

Дипломат пояснил, что Россия делает все для того, чтобы изменить нормы Совета Европы таким образом, чтобы по сути выполнить условия РФ.

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"При этом Россия не планирует выполнять никаких условий Совета Европы. Это самоунижение, на которое толкает Совет Европы ряд политических сил, это самоуничтожение этой институции.

Показательным будет июнь, потому что под эту сессию ПАСЕ пытаются изменить правила под Россию. Мы приложим все усилия, чтобы возвращение России в ПАСЕ на российских условиях не произошло", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее в ПАСЕ жестко раскритиковали избирательную кампанию в Украине.

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Россия Украина ПАСЕ Дмитрий Кулеба
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