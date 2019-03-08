В ПАСЕ жестко раскритиковали избирательную кампанию в Украине

ПАСЕ / Цензор.нет

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) раскритиковали ход президентской избирательной кампании в Украине.

Как сообщается на сайте организации, в ПАСЕ недовольны систематическим подкупом избирателей, ангажированностью ряда СМИ и слишком большим количеством кандидатов, среди которых мало женщин.

"Делегация ПАСЕ выслушала обвинения о незаконных расходах во время избирательной кампании и подчеркнула необходимость полной прозрачности финансирования избирательной кампании всех кандидатов. Делегация также очень обеспокоена сообщениями об интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей", - сказано в сообщении.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.