В Раде раскрыли коварный план по возвращению России в ПАСЕ

24 февраля 2019, 17:55

Россия может вернуться в ПАСЕ, подчеркнул Борислав Береза.

ПАСЕ

Народный депутат Борислав Береза сообщил о том, что в ПАСЕ планируют обсудить реформу санкционного механизма, которая позволит вернуть делегацию РФ.

Он подчеркнул, что регламентный комитет намерен вернуться к докладу бельгийского политика от партии Зеленых Петры Де Суттер, который предполагает возможность ослабить действие санкций ПАСЕ против России.

Береза пояснил, что на апрельскую сессию известный своими пророссийскими взглядами член Ассамблеи Тини Кокс внесет свой доклад "О будущем Европы", где будет предложение применить упрощенную процедуру внесения изменений в устав Совета Европы, чтобы позволить подавать полномочия в ПАСЕ не только в январе, но и в течение всего года, например, в июне. Процедура предусматривает параллельное принятие одного и того же решения КМСЕ и ПАСЕ.

По его данным, в мае Комитет министров должен собраться на уровне министров и поддержать эту идею, приняв решение. Сразу после этого планируют собирать экстренную сессию ПАСЕ и принять такое же, но свое решение.

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"И сразу после этого Россия, при поддержке Ягланда, в июне подает полномочия и голосуют за генсека. В итоге согласно этому коварному плану Россия, не выполнив ни одной резолюции ПАСЕ, продолжая убивать украинцев на Донбассе, продолжая удерживать украинских военнопленных моряков, захваченных в Азове и наших граждан захваченных в ОРДЛО, продолжая аннексию Крыма и оккупацию Донбасса получит возможность вернуться в ПАСЕ", - подчеркнул украинский нардеп в Facebook.

Он также подчеркнул, что у этого плана нет поддержки большинства делегатов ПАСЕ, кроме того, для его реализации лоббистам необходимо "нейтрализовать" украинскую делегацию и они рассчитывают, что после выборов она приедет в Страсбург ослабленным составом.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

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Россия Украина ПАСЕ Борислав Береза
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