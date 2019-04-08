Уход России из ПАСЕ станет катастрофой уровня Brexit - Ягланд

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Генеральный секретарь Совета Европы заявил, что России необходимо вернуть право голоса в организации.

По его словам, если Россия покинет СЕ одновременно с выходом из Евросоюза Великобритании, это будет иметь катастрофические последствия для континента.

"Я уверен, что множество людей не понимают, каким потрясением для Евроры будет, если мы получим Brexit и Ruxit в одно и то же время. Это может случиться очень скоро", - цитирует Ягланда норвежское новостное агентство NTB.

Он добавил, что Совет Европы сейчас является "единственным местом", которое связывает Россию и Европу в "судебном порядке". В противном случае в Европе появится "новая разделительная черта".

"Мы осудили аннексию Крыма. Но не от нас зависит, как решить эту проблему. Этим должны заниматься другие международные организации. Наш мандат заключается в защите прав человека. Российские граждане существуют независимо от того, что происходит в Крыму", - заявил Ягланд.

Читайте также"Классический русский трюк": дипломат рассказал, как Россия пытается вернуться в ПАСЕПо словам генсека, в случае выхода Москвы из организации европейские страны "увидят другую Россию".

Ранее стало известно, что Россия примет решение относительно членства в Совете Европы (СЕ) в июне 2019 года.

Напомним, Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014-2015 годах лишили права голоса. Также Россия в течение двух последних лет, с 2017 года, не платит членские взносы по той же причине - таким образом, российское членство может быть прекращено как добровольно, так и в результате исключения из организации.