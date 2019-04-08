Нардеп рассказал, как немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию

В ПАСЕ открыто лоббируют интересы России / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Внефракционный народный депутат Борислав Береза высказал возмущение в связи с поведением главы немецкой делегации в ПАСЕ Андреаса Ника, который проявил неуважение к украинским политикам на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии.

"К сожалению, все складывается именно так, как хотят лоббисты России. Но, только в плане сценария. То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того – была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними", - цитирует Березу Укринформ.

По словам нардепа, конфликт возник после вопроса о возможности возвращения российской делегации в Ассамблею. Реакция немцев, подчеркнул Береза, была крайне эмоциональной.

"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы коснулись главного вопроса: что для вас важнее – деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев", - рассказал он.

Береза высказал мнение, что руководитель немецкой делегации Андреас Ник продемонстрировал абсолютно не подобающее дипломату поведение. Он предположил, что немец "долго общается с Россией и принял навыки гопоты".

"Грубая лексика и поведение немцев оскорбило всех", – подытожил Береза.

Напомним, ПАСЕ хотят лишить права налагать на Россию санкции. Уже утверждены срочные дебаты по этому вопросу в Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также сообщалось, что Германия открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы. Теперь речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.