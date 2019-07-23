Диктатор или пожизненный президент: журналист рассказал, как Путин останется у власти

23 июля 2019, 01:09

Россию ждет обвальный кризис доверия к власти, считает Евгений Киселев.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Поколение молодых россиян, которое не смотрит телевизор, отнюдь не влюблено в президента Владимира Путина, и, когда оно станет ядром активного электората, нынешний хозяин Кремля уже не сможет побеждать на выборах, заявил известный журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Другое дело, что если Путин поймет, что он более не в состоянии удерживаться у власти даже с помощью имитации демократических выборов, то он просто выбросит ее на помойку. Вся эта мишура – сбор подписей в поддержку кандидатов, избирательные комиссии, муниципальные фильтры, споры вокруг того, какие партии имеют право выдвигать кандидата в президенты – только ли представленные в Государственной Думе. Я думаю, большинство россиян вообще не хотят иметь ни царя, ни жестокого правителя, ни Путина, ни Единой России. На мой взгляд, в ближайшие годы нас ждет обвальный кризис доверия к власти", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Журналист обратил внимание на то, что на местных выборах, которые должны состояться в сентябре в Москве, Петербурге и ряде других регионов России, представители правящей партии идут на выборы как независимые самовыдвиженцы, а не как кандидаты от Единой России.

Читайте также"Не устоит, рухнет": журналист рассказал, что Украине делать с Крымским мостом"Власть боится, что принадлежность кандидатов к правящей партии может привести к их поражению. Избиратели понимали, что на выборы идут подставные лица от ЛДПР и КПРФ и все равно голосовали за этих псевдооппозиционеров, просто чтобы провалить кандидата от правящей Единой России", - считает он.

Он добавил, что в итоге Путин останется у власти методом восточного диктатора, то есть будет провозглашен пожизненным президентом, и это будет записано в Конституции.

"Другой вопрос - примет ли это общество, примут ли это элиты, примут ли это различные группы интересов? Скоро узнаем", - резюмировал Киселев.

Напомним, ранее Киселев спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе.

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Россия Евгений Киселев Владимир Путин
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