Драка и разбитые носы: под Киевом ПЦУ отжала у Филарета храм

В УПЦ Киевского патриархата заявили о том, что в селе Пивни Киевской области представители ПЦУ совершили рейдерский захват прихода святого Иоанна Златоуста.

"Инциденту предшествовало то, что бывший настоятель прихода священник Николай Журило начал призывать и пытался обманом собирать подписи членов общины и селян за переход громады к ПЦУ. Узнав об этом, члены общины, которые являются верующими Киевского Патриархата, сообщили в Киевскую Патриархию о коварной и деструктивной деятельности своего настоятеля", - говорится в сообщении УПЦ КП в Facebook.

При этом подчеркивается, что Журило был освобожден от выполнения обязанностей, а на его место был назначен священник Николай Гребиниченко.

"В то же время начались психологическое давление и даже угрозы и запугивания членов общины Киевского патриархата с целью, чтобы они изменили церковную принадлежность и перешли в подчинение ПЦУ. В частности, в адрес председателя общины звучали различные угрозы и унижения, ночью неизвестные забрасывали ее дом камнями", - говорится в сообщении.

Читайте также"Томоса никто не видел": Филарет попросил Зеленского защитить его от "рейдера" ЕпифанияКроме того, 30 июля представители ПЦУ привезли в село около 100 человек, которые не являются членами общины, однако провели свои собрания и образовали новую общину ПЦУ.

Также сообщается, что священник УПЦ КП епископ Андрей пригласил присутствующих к молитве и совершил на паперти храма молебен на начало всякого доброго дела. После молитвы, когда священнослужители пытались войти в храм, произошли столкновения, в ходе которых священники Киевского Патриархата получили телесные повреждения.

"В частности, от рук священников ПЦУ тяжело пострадал один из старейших священников благочиния протоиерей Георгий Кушнирук. Его душил за горло до потери сознания фастовский благочинный ПЦУ протоиерей Михаил Данилов, в то время как другой - священник Иван Штефюк - выкручивал батюшке руки. Одному из священников Киевского Патриархата было разбит нос", - добавили в УПЦ КП.

Напомним, в Минкультуры заявили, что все функции уставных органов бывшей УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ.