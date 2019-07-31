Печаль Филарета: в Минкульте рассказали о ликвидации патриарха УПЦ КП

Патриарх Филарет / Reuters

Несмотря на то, что почетный патриарх ПЦУ Филарет отказался признать официальное упразднение УПЦ (Киевского патриархата), эта религиозная организация прекратила свою деятельность – после объединения в единую Православную церковь Украины.

Соответствующее заявление в среду, 31 июля, опубликовали в пресс-службе Минкульта Украины. По данным чиновников, все функции уставных органов бывшей УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ.

Читайте такжеВ ПЦУ посетовали на возраст Филарета и рассказали о причинах его конфликта с ЕпифаниемСвященный Синод Украинской православной церкви(Православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Православной церкви Украины", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований", – говорится в заявлении Минкульта.

Напомним, ранее историк церкви Арсена Зинченко в деталях рассказал, какая кара может пасть на патриарха Филарета за попытку раскола ПЦУ. Но позднее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний поставил точку в вопросе раскола.