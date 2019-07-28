Епифаний поставил точку в вопросе "раскола" ПЦУ

В ПЦУ нет раскола, сказал митрополит Епифаний / УНИАН

В Православной церкви Украины нет раскола, а существует отдельное мнение бывшего предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Все украинское государство поддерживает ПЦУ, рассказал ее предстоятель митрополит Епифаний в Киеве после крестного хода по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины и молебна за нашу страну, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

Митрополит подчеркнул, что воля одного человека не будет диктовать условия, как развиваться ПЦУ.

"…мы должны констатировать, что раскола в украинской православной церкви нет. Есть только особое мнение и воля одного лица, одного иерарха — почетного патриарха Филарета…", — отметил Епифаний.

Напомним, в Киеве в июне во Владимирском соборе патриарх Филарет собрал свой "поместный собор". На мероприятии было принято решение восстановить УПЦ КП, также было подтверждено, что ее главой по-прежнему является Филарет.

Кроме того, на "соборе" одобрили постановление, в котором предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом Томос об автокефалии назван несоответствующим статуту автокефальных церквей.

Справка. В Киеве 15 декабря 2018 года в Софийском соборе прошел Объединительный собор, на котором была создана единая украинская православная церковь — ПЦУ. В состав новосозданной церкви, в частности, вошла УПЦ КП.