Крестный ход в Киеве: в МВД назвали количество участников

В Киеве завершился крестный ход ПЦУ / mvs.gov.ua

28 июля состоялся первый крестный ход Православной церкви Украины, приуроченный 1031-летию Крещения Киевской Руси.

15-тысячное шествие прошлось от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка. Там и провели богослужение.

В МВД рассказали, что следили за порядком около 2 тысяч правоохранителей, которые нарушений общественного порядка и провокаций не зафиксировали ни 27, ни 28 июля.

"В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 000 верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Он добавил, что для обеспечения общественного порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Ранее 27 июля прошел крестный ход УПЦ МП в Киеве: на улицы вышли все копы - видео.