День Крещения Руси: в Киеве ПЦУ проводит крестный ход

ПЦУ вышла на свой первый крестный ход / РБК-Украина

28 июля начался первый крестный ход Православной церкви Украины, приуроченный 1031-летию Крещения Киевской Руси.

Шествие стартовало с Софийской площади, его возглавил митрополит ПЦУ Епифаний Думенко, сообщает Радио Свобода.

Впереди колонны шествовали военные капелланы, рядом с Епифанием шел экс-президент Петр Порошенко.

Колонна прошла крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.

Возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру священники совершат молебен, посвященный Крещению Украины-Руси.

Отметим, утром 28 июля митрополит Епифаний провел богослужение по случаю 1031-летия Крещения Руси.

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Крестный ход ПЦУ онлайн:

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