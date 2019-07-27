Крестный ход УПЦ МП в Киеве: на улицы вышли все копы - видео

УПЦ проводит Крестный ход в Киеве / скриншот

Традиционный ежегодный Крестный ход в Киеве проводит сегодня, в субботу, 27 июля, Украинская православная церковь.

Все подразделения киевской полиции обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий ко дню 1031-й годовщины крещения Киевской руси.

Отметим, это мероприятие посвящено Дню Крещения Руси.

По информации, годовщина Крещения Руси - 28 июля, в день памяти князя Владимира. Но Владимирская горка 28 июля будет занята ПЦУ, которая в этот день проведет свой крестный ход.

Во избежание конфликтов и провокаций, было решено развести во времени два мероприятия.

Добавим, что утром в 10:00 люди прихожане УПЦ начали собираться на Владимирской горке. В 13:00 Митрополит Онуфрий провел молебен. В 13:30 начался сам Крестный ход - люди идут от памятника князю Владимиру - в Киево-Печерскую лавру.

Глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) назвал число участников крестного хода 27 июля – 300 000.

Напомним, ранее Шестой апелляционный административный суд обломал Минкульт в разблокировке переименования бывшей УПЦ МП.

"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - сообщили в пресс-службе УПЦ МП.