Суд обломал Минкульт в разблокировке переименования бывшей УПЦ МП

Синод бывшей УПЦ МП / официальный сайт церкви

Шестой апелляционный административный суд вынес отказ в иске Министерства культуры о разблокировании процесса переименования бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующее сообщение во вторник, 23 июля, опубликовал юридический отдел экс-УПЦ МП.

"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - говорится в тексте.

Напомним, в конце минувшего года Рада официально переименовала УПЦ Московского патриархата 240 голосами. 27 декабря закон вступил в силу.

Однако 22 апреля Окружной административный суд города Киева заблокировал процесс переименования бывшей УПЦ (МП).