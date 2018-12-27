Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу

Богослужение УПЦ МП / ТСН

Закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) вступил в силу.

Текст документа опубликовало официальное издание Верховной Рады "Голос Украины".

Экспертизу, которая определит, какие именно религиозные организации подпадают под действие нормы закона, согласно которой переименованию подлежат те, центр которых находится на территории страны-агрессора, будет проводить департамент Минкульта по вопросам религий и национальностей.

Согласно закону, в течение девяти месяцев общины, которых коснутся его положения, должны будут изменить свое название и подать соответствующие документы в органы госвласти.

22 декабря, президент Петр Порошенко подписал принятый накануне Радой закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.