Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщила пресс-службы Порошенко.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, которые входят в структуру (является частью) религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины" - сказано в сообщении.

20 декабря Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", которым обязал переименовать УПЦ МП. Документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации "с центром в государстве-агрессоре", обязана в названии отображать принадлежность к ней за пределами страны.

В УПЦ МП, в свою очередь, заявили, что закон о необходимости смены названия является противоправным.

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томаса об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.