Собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос

На "соборе" патриарха Филарета поддержали восстановление УПЦ КП / УНИАН

В четверг, 20 июня, в Киеве во Владимирском соборе прошли сборы, которые собрал бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и назвал "помесным собором".

На "помесном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет, говорится в постановлении сборов, опубликованном в Telegram-канале Vesti.

Также на "сборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный УПЦ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Вселенского патриархата.

/ Telegram-канале Vesti

"Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает быть владельцем всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), купленного за собственные средства, или переданного ей государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения…", — говорится в документе.

/ Telegram-канале Vesti

На "собор" Филарета из России прибыли митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев), сообщает BBC News Україна со ссылкой на данные своего корреспондента.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — ПЦУ, в ее состав, в частности, вошла УПЦ КП. Также на соборе был избран предстоятель ПЦУ, им стал митрополит Епифаний.