Есть только два варианта: эксперт пояснил, как покарают Филарета за раскол ПЦУ

22 июня 2019, 07:15

А вот Вселенский патриархат не будет реагировать на "собор" 20 июня, убежден Зинченко.

Как покарают Филарета за раскол ПЦУ
Есть только два варианта: эксперт пояснил, как покарают Филарета за раскол ПЦУ / Униан

Действия почетного патриарха ПЦУ Филарета, то есть проведение "собора" 20 июня, обсудят на ближайшем синоде Православной церкви Украины. И в сложившейся ситуации возможны два варианта решения.

"Первый – отправить Филарета на покой за действия, несовместимые с церковной этикой, с Уставом церкви, за пренебрежение огромным достоянием украинского народа – томосом", – цитирует Обозреватель доктора исторических наук, историка церкви Арсена Зинченко.

Но есть и более мягкий вариант: "Просто осудить его действия, указать на их неприемлемость, без каких-либо решений".

Второй вариант историк назвал "своего рода семейным подходом".

Читайте такжеИспортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш ФиларетаА вот Вселенский патриархат не будет реагировать на "собор" 20 июня, убежден Зинченко. Он напомнил: Константинополь "уже высказался насчет Филарета".

Напомним, архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что против почетного патриарха Филарета за созыв Собора УПЦ КП санкции Константинополь применять не будет

Ранее глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко сообщил, что единственным последствием "поместного собора" станут судебные тяжбы. Украинская православная церковь Киевского патриархата будет маргинальным образованием, полагает эксперт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЦ КП синод патриарх Филарет ПЦУ Арсен Зинченко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:15
Есть только два варианта: эксперт пояснил, как покарают Филарета за раскол ПЦУ
06:53
Почему Зеленскому понадобилось срочно съезжать с Банковой мнение
06:32
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
06:01
Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию
05:25
Политолог оценил первый месяц президентства Зеленского Видео
04:54
Очень странные дела 3 сезон: дата выхода и финальный трейлер Видео
04:10
Диетолог назвала бады, которые никому не стоит пить Видео
03:12
Петр Чех получил должность в Челси
02:07
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
01:16
Хорошая поза: Элина Свитолина показала голые секси-ножки
00:54
Ученые выявили, как куркума помогает бороться с раком
00:38
Депрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолеть
00:15
Под Киевом сгорел дом из сериала Сваты
21 июня, пятница
23:57
Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый показал совершение преступления Видео
23:36
В суде огласили приговор обвиняемому в масштабном обстреле Мариуполя
23:12
"Верните честно заработанные": строителей Крымского моста обманули подрядчики Видео
22:45
В США писательница обвинила Трампа в изнасиловании
22:34
На Ивано-Франковщине молния убила сразу троих: жуткие детали Видео
22:09
Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян Видео
21:43
"Импотентный офицер": Добкин и Смешко поскандалили в эфире Видео
21:22
"Покрасить ларек или два": Коломойский рассказал о договоренностях с Зеленским
20:50
Беспорядки в Грузии: новые протесты, требования оппозиции и первая смерть Видео
20:17
В Польше работодатели выбросили в лес тело умершего в цеху украинца
19:49
Во Львове министра Гриневич не пустили в школу: Садовый объяснил
19:23
Актер студии Мамахохотала идет в народные депутаты
18:56
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд избрал меру пресечения для подозреваемого Видео
18:31
Tranquila: Мишель Андраде представила танцевальный трек на горячую песню Видео
18:18
Глава Генштаба Британии после посещения Донбасса назвал регион "боевой лабораторией РФ" Фото
18:16
В Украине состоялась гала-премьера короткометражных фильмов-номинантов Оскара Видео
17:47
Balensiaga: Время и Стекло презентовала второй трек из нового альбома Видео
17:28
Россия сняла запрет на ввоз ряда товаров из Украины
17:19
Социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду
17:04
Известный футболист идет на парламентские выборы от Слуги народа
16:28
"Фонсеке не звонил": Луиш Каштру рассказал, с кем советовался при выборе клуба Видео
16:27
Любовник Лорак попался на изменах и сбежал Видео
15:49
Вызвать скорую помощь: состояние Бари Алибасова оценил независимый врач
15:46
Шахтер представил новый тренерский штаб
15:25
Грузинский "Майдан": у Путина заговорили о русофобии и "серьезно обеспокоились" Видео
15:13
Ломаченко потерял в деньгах на бое с Кэмпбеллом
15:12
Дочь Добкина засветила грудь на пикантном сэлфи
15:00
"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с Россией Фото Видео
14:58
Зеленский внес в Раду законопроект, наказывающий за кнопкодавство
14:30
Гибель Тымчука: стало известно, когда и где простятся с нардепом Видео
14:17
Донбасс получил право проведения второго раунда Континентального кубка
14:16
Известная певица словила приход и записала видео с инопланетянами Видео
14:06
В закрытом гробу: в Ивановке прощаются с убитой Дарьей Лукьяненко Видео
13:53
Невыездная: Украинская певица стала жертвой мошенников
13:15
Atlas Weekend 2019: программа и участники
13:00
Эксперт назвал единственное последствие "собора" Филарета Видео
12:33
Жестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять