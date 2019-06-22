Есть только два варианта: эксперт пояснил, как покарают Филарета за раскол ПЦУ / Униан

Действия почетного патриарха ПЦУ Филарета, то есть проведение "собора" 20 июня, обсудят на ближайшем синоде Православной церкви Украины. И в сложившейся ситуации возможны два варианта решения.

"Первый – отправить Филарета на покой за действия, несовместимые с церковной этикой, с Уставом церкви, за пренебрежение огромным достоянием украинского народа – томосом", – цитирует Обозреватель доктора исторических наук, историка церкви Арсена Зинченко.

Но есть и более мягкий вариант: "Просто осудить его действия, указать на их неприемлемость, без каких-либо решений".

Второй вариант историк назвал "своего рода семейным подходом".

Читайте такжеИспортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш ФиларетаА вот Вселенский патриархат не будет реагировать на "собор" 20 июня, убежден Зинченко. Он напомнил: Константинополь "уже высказался насчет Филарета".

Напомним, архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что против почетного патриарха Филарета за созыв Собора УПЦ КП санкции Константинополь применять не будет.

Ранее глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко сообщил, что единственным последствием "поместного собора" станут судебные тяжбы. Украинская православная церковь Киевского патриархата будет маргинальным образованием, полагает эксперт.