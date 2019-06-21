Эксперт назвал единственное последствие "собора" Филарета

Единственное последствие "собора" патриарха Филарета — судебные тяжбы, спрогнозировал эксперт / Reuters

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко сообщил, что единственным последствием "поместного собора", собранного бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, станут судебные тяжбы.

После "собора" Филарета УПЦ КП будет маргинальным образованием, а ПЦУ останется главной церковью нашей страны, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, единственным последствием решений сборов станут судебные тяжбы за церковное имущество и средства.

"…УПЦ КП будет маргинальным образованием, которое будет возглавлять патриарх Филарет. И так будет до тех пор, пока — простите за такие слова — он жив", — сказал собеседник.

Напомним, 20 июня в Киеве во Владимирском соборе прошел "поместный собор" патриарха Филарета. На сборах решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный УПЦ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Вселенского патриархата.

Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — ПЦУ, в ее состав, в частности, вошла УПЦ КП. Также на соборе был избран предстоятель ПЦУ, им стал митрополит Епифаний.