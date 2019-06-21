Эксперт назвал единственное последствие "собора" Филарета

21 июня 2019, 13:00

Украинская православная церковь Киевского патриархата будет маргинальным образованием, полагает эксперт.

Патриарх Филарет — Единственное последствие
Единственное последствие "собора" патриарха Филарета — судебные тяжбы, спрогнозировал эксперт / Reuters

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко сообщил, что единственным последствием "поместного собора", собранного бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, станут судебные тяжбы.

После "собора" Филарета УПЦ КП будет маргинальным образованием, а ПЦУ останется главной церковью нашей страны, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, единственным последствием решений сборов станут судебные тяжбы за церковное имущество и средства. 

"…УПЦ КП будет маргинальным образованием, которое будет возглавлять патриарх Филарет. И так будет до тех пор, пока — простите за такие слова — он жив", — сказал собеседник.

Напомним, 20 июня в Киеве во Владимирском соборе прошел "поместный собор" патриарха Филарета. На сборах решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный УПЦ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Вселенского патриархата.

Справка. 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — ПЦУ, в ее состав, в частности, вошла УПЦ КП. Также на соборе был избран предстоятель ПЦУ, им стал митрополит Епифаний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЦ КП Филарет собор Владимир Фесенко ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:17
Донбасс получил право проведения второго раунда Континентального кубка
14:16
Известная певица словила приход и записала видео с инопланетянами Видео
14:06
В закрытом гробу: в Ивановке прощаются с убитой Дарьей Лукьяненко Видео
13:53
Невыездная: Украинская певица стала жертвой мошенников и семейного права
13:15
Atlas Weekend 2019: программа и участники
13:00
Эксперт назвал единственное последствие "собора" Филарета Видео
12:33
Жестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко Видео
12:29
Frankenstein: Британцы Editors представили клип, снятый в Киеве Видео
12:25
Список "За життя" минимум на треть сформирован из людей Порошенко – политолог
11:59
Петр Чех получил должность в Челси
11:54
Суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах в Раду Видео
11:42
"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с Россией Фото Видео
11:40
София Ротару собралась на гастроли в Россию
11:35
День летнего солнцестояния 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
11:34
Животные в офисе: в Украине поддержали акцию Возьми собаку на работу Видео
11:30
Фаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты Фото Видео
11:05
Итальянская биатлонистка побаловала фанатов жаркими фото
10:53
Месяц у власти: Зеленский строит мир, забыл про аудит и молчит о тарифах мнение
10:40
Российские депутаты дискредитируют православие - депутат НФ
10:36
Академгородок и центр Киева сковали жуткие пробки: люди добираются на работу пешком Видео
10:27
Макс Корж в Киеве: на концерте случилась массовая драка Видео
10:01
Британский спортсмен написал твит о смерти и умер
10:00
В семье Алибасова случилась трагедия
09:58
В Киеве состоялся всеукраинский съезд патриотического движения "Гідність нації" новости компании
09:45
Почему ошибки Зеленского неизбежны мнение
09:40
Европейские игры: расписание соревнований, цена билетов, где смотреть Видео
09:39
Курс валют на 21 июня: доллар и евро подорожали
09:34
Седокова без трусов переборщила с провокационным сэлфи
09:00
Главные новости 21 июня: основная версия гибели Тымчука и шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко Видео
08:50
Насиловал 2-летнего ребенка и распространял детское порно: в Запорожье задержали педофила
08:27
Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета мнение
08:20
"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода Видео
08:06
Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии Видео
07:55
"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко Видео
07:36
"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочки Видео
07:24
Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию Видео
07:16
Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского
07:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
06:56
Как Вакарчук умножает Порошенко на ноль мнение
06:01
Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках Фото
05:31
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
04:58
Зеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться
04:16
Диетолог назвала главное правило похудения для женщин Видео
03:47
Доктор Комаровский объяснил, можно ли детям есть немытые ягоды
02:08
Настя Каменских в коже выставила грудь напоказ
02:02
Снова пластическая операция: Ани Лорак напугала внешностью
01:37
Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни
01:13
В Чернобыле – туристический бум: как сейчас выглядит зона отчуждения Видео
00:03
"Это было незаконно": эксперт пояснил важность отмены Зеленским школьной формы
20 июня, четверг
23:38
После протестов студентов Портнова уволили из КНУ им Шевченко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять