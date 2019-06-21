Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

21 июня 2019, 08:27

Со стороны Вселенского патриархата реакция будет одна: Филарета и УПЦ КП просто не будут признавать.

Патриарх Филарет
По словам Фесенко, УПЦ КП будет маргинальным образованием, которое будет возглавлять Филарет, пока жив / youtube.com

Собранный патриархом Филаретом "собор" решил восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и признал, что Томос об автокефалии, выданный Православной церкви Украины (ПЦУ) не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Вселенского патриархата.

Однако решение "собора" Филарета никак не повлияет на ситуацию в украинском православии и дальнейшую судьбу Православной церкви Украины. ПЦУ и дальше будет оставаться главной церковью нашего государства.

В свою очередь, УПЦ КП будет маргинальным образованием, которое будет возглавлять патриарх Филарет. И так будет до тех пор, пока – простите за такие слова – он жив.

Единственным последствием данных решений "собора" станут судебные тяжбы за церковное имущество и средства. И всё. Не более того.

Константинополь ранее уже комментировал действия Филарета. Теперь же со стороны Вселенского патриархата реакция будет одна: Филарета и УПЦ КП просто не будут признавать. В итоге, он станет еще большим маргиналом.

Читайте такжеЦерковный раскол: чего хочет Филарет и грозит ли ПЦУ потеря ТомосаК большому сожалению, мы стали свидетелями очень грустной и драматичной истории, но драматичной – не для Православной церкви Украины, а для самого Филарета. Филарет этим поступком опорочил финальную часть своей жизни и испортил свой некролог.

В чем мотивация Филарета? Все просто: жажда власти и гордыня являются главными причинами тех решений, которые принял "собор" Филарета. Ведь такие действия вредят и церковным, и национальным интересам Украины. Это – классический пример того, как эгоизм одного человека идет вразрез общественным интересам.

Да, есть те иерархи, которые приехали на "собор" Филарета, однако их немного. Практически все архиереи православных церквей Украины проигнорировали этот "собор". Присутствовали только поклонники и сторонники Филарета. Безусловно, таковые остались и идут лично за Филаретом, а не за церковью.

Так что все действия Филарета, которые мы наблюдаем сейчас – это его личная игра, которая никак не связана с религией и церковью. Это связано только с личностью самого Филарета и его эгоизмом.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
УПЦ КП Филарет собор патриарх Филарет Владимир Фесенко Томос ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:27
Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета
08:20
"Серьезные дожди, град и чрезвычайная пожарная опасность": ряду областей Украины светит экстремальная погода Видео
08:06
Кубок Америки. Уругвай сенсационно оступился на Японии Видео
07:55
"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко Видео
07:36
"Когда помогал Дашку искать – улыбался": появились шокирующие подробности убийства 11-летней девочки Видео
07:24
Гибель Тымчука: в прокуратуре назвали основную версию Видео
07:16
Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского
07:04
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день
06:56
Как Вакарчук умножает Порошенко на ноль мнение
06:01
Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках Фото
05:31
Смертоносный астероид спровоцирует на Земле кислотные дожди
04:58
Зеленский vs Путин: астролог рассказал, кто кому будет поддаваться
04:16
Диетолог назвала главное правило похудения для женщин Видео
03:47
Доктор Комаровский объяснил, можно ли детям есть немытые ягоды
02:08
Настя Каменских в коже выставила грудь напоказ
02:02
Снова пластическая операция: Ани Лорак напугала внешностью
01:37
Ученые выявили артериальное давление, наиболее опасное для жизни
01:13
В Чернобыле – туристический бум: как сейчас выглядит зона отчуждения Видео
00:35
Летнее солнцестояние 2019: как привлечь удачу каждому знаку Зодиака
00:03
"Это было незаконно": эксперт пояснил важность отмены Зеленским школьной формы
20 июня, четверг
23:38
После протестов студентов Портнова уволили из КНУ им Шевченко
23:16
Резиновые пули и слезоточивый газ: в Грузии полиция начала разгон демонстрантов Фото Видео
22:57
Покупка ZIKа Медведчуком: в АП попытались помочь уволившимся журналистам
22:36
"Хищения в особо крупных размерах": в СБУ назвали причину обысков в Минздраве
22:11
"Мешали бизнесу": у Зеленского признались, зачем он отменил более 160 указов своих предшественников
21:59
В Грузии активисты из-за депутата Госдумы штурмом взяли парламент Фото Видео
21:54
Зеленский пообещал бизнесу налоговую амнистию
21:03
"Будем здесь ночевать": студенты КНУ им Шевченко протестуют против назначения Портнова Фото Видео
20:25
Сериал Чернобыль 5 серия с украинским переводом: смотреть онлайн финал истории Видео
20:18
"Ничего личного – только бизнес": эксперт пояснил позицию ЕС в отношении Украины
19:50
Мать подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко публично отказалась от сына Видео
19:46
Игрок Александрии Полярус перешел в российский клуб
19:44
Отмене и обжалованию не подлежит: КСУ обнародовал официальное решение по роспуску Рады
19:33
Как и когда пройдет гей-парад в Киеве 2019 и причем тут Зеленский Видео
19:11
Адвокат Алибасова пояснил аннуляцию нового завещания продюсера
18:44
Нет людей и машин: блогер показал шокирующие кадры из центра Донецка Фото Видео
18:28
Отмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школах Видео
18:09
Лолита обстебала Лазарева за брутальное фото в сети
17:55
У Вакарчука спрогнозировали сотрудничество с Зеленским в Раде
17:33
Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Вадима Комарова Видео
17:33
Главные новости 20 июня: новые детали гибели Тымчука, решение КСУ по указу о роспуске Рады и итоги "собора" Филарета Видео
17:26
Путин заговорил об освобождении украинских моряков Видео
17:15
Оппозиционный блок подал документы на регистрацию в ЦИК
16:53
Нашли подозреваемого в авиакатастрофе аргентинского футболиста
16:34
К Алибасову выслали два отряда полиции: что случилось
16:31
Продолжают страдать за Крым: ЕС продлил санкции против России
16:12
Стало известно, каким будет решение КСУ по указу о роспуске Рады
16:06
Раздел, попытался изнасиловать и убил: появились жуткие подробности смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Видео
15:44
Путин лестно высказался о Зеленском Видео
15:43
Летнее солнцестояние 2019: как привлечь любовь, ритуалы на замужество и удачу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять