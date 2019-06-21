Испортил себе некролог: какие последствия для ПЦУ будет иметь демарш Филарета

По словам Фесенко, УПЦ КП будет маргинальным образованием, которое будет возглавлять Филарет, пока жив / youtube.com

Собранный патриархом Филаретом "собор" решил восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и признал, что Томос об автокефалии, выданный Православной церкви Украины (ПЦУ) не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит УПЦ в зависимость от Вселенского патриархата.

Однако решение "собора" Филарета никак не повлияет на ситуацию в украинском православии и дальнейшую судьбу Православной церкви Украины. ПЦУ и дальше будет оставаться главной церковью нашего государства.

В свою очередь, УПЦ КП будет маргинальным образованием, которое будет возглавлять патриарх Филарет. И так будет до тех пор, пока – простите за такие слова – он жив.

Единственным последствием данных решений "собора" станут судебные тяжбы за церковное имущество и средства. И всё. Не более того.

Константинополь ранее уже комментировал действия Филарета. Теперь же со стороны Вселенского патриархата реакция будет одна: Филарета и УПЦ КП просто не будут признавать. В итоге, он станет еще большим маргиналом.

Читайте такжеЦерковный раскол: чего хочет Филарет и грозит ли ПЦУ потеря ТомосаК большому сожалению, мы стали свидетелями очень грустной и драматичной истории, но драматичной – не для Православной церкви Украины, а для самого Филарета. Филарет этим поступком опорочил финальную часть своей жизни и испортил свой некролог.

В чем мотивация Филарета? Все просто: жажда власти и гордыня являются главными причинами тех решений, которые принял "собор" Филарета. Ведь такие действия вредят и церковным, и национальным интересам Украины. Это – классический пример того, как эгоизм одного человека идет вразрез общественным интересам.

Да, есть те иерархи, которые приехали на "собор" Филарета, однако их немного. Практически все архиереи православных церквей Украины проигнорировали этот "собор". Присутствовали только поклонники и сторонники Филарета. Безусловно, таковые остались и идут лично за Филаретом, а не за церковью.

Так что все действия Филарета, которые мы наблюдаем сейчас – это его личная игра, которая никак не связана с религией и церковью. Это связано только с личностью самого Филарета и его эгоизмом.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда