Епифаний рассказал, сколько приходов "перебежало" в ПЦУ из бывшей УПЦ МП

28 июля 2019, 21:00

По словам митрополита Епифания, скорость переходов приходов в ПЦУ из бывшей УПЦ МП затормозилось из-за выборов президента и выборов в Раду.

Епифаний
Митрополит Епифаний / Reuters

С тех пор, как была создана Православная церковь Украины (после получения томоса об автокефалии от Вселенского патриархата), в ее лоно перешли более пяти сотен приходов бывшей УПЦ Московского патриархата.

Соответствующую статистику озвучил предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний, сообщает Радио Свобода.

Иерарх отметил, что процесс переходов уменьшил скорость из-за выборов президента и выборов в Верховную Раду, однако лично он убежден, что со временем динамика переходов возобновится в прежних объемах.

"В целом в течение более чем полгода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины", — заявил Епифаний.

Напомним, ранее известный журналист/телеведующий Евгений Киселев оценил конфликт почетного патриарха ПЦУ Филарета и митрополита Епифания. До этого, к примеру, Филарет сравнивал Епифания с Иудой, а себя – с Иисусом Христом.

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УПЦ МП приход Митрополит Епифаний ПЦУ
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