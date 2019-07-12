"Фанар выставил Епифанию счет на $28 млн в месяц": в УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ

В УПЦ МП позлорадствовали из-за дани для ПЦУ из-за томоса / фото Виталия Червоненко/БиБиСи

В бывшей УПЦ МП заявили, что Константинополь обложил данью независимую Православную церковь Украины (ПЦУ).

С таким заявлением выступил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В интервью телеканалу NewsOne он заявил, что Фанар захотел от каждого прихода ПЦУ от 4 тыс. до 20 тыс. евро десятины. Священники на местах озвучивают цифру в 28 млн долларов в месяц (это если считать по минимуму, то есть по 4 тыс. долларов).

Читайте такжеТомос "растворится": астролог рассказал, чем закончатся скандалы Епифания и ФиларетаЗакрутить гайки Константинополь решил после того, как новый президент Украины Владимир Зеленский отказался обещания экс-главы страны Петра Порошенко, передав вселенскому патриархату местные украинские святыни, уточняется в сюжете. Это и послужило катализатором, после которого Фанар "выставил (главе ПЦУ – ред.) Епифанию счет".

Именно нежелание делиться церковными доходами митрополит Антоний и называет причиной решения патриарха Филарета провести раскольный "Собор" и "воскресить" УПЦ КП.

В ПЦУ эту информацию пока не комментируют.

Ранее Филарет обвинил Порошенко в том, что тот подписывал с Варфоломеем тайные соглашения. Константинополь получит Успенскую церковь во Львове, подчеркнул патриарх Филарет.

Напомним, 20 июня собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос. На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Читайте такжеСтало известно, что Порошенко посулил Варфоломею в обмен на томосТакже на том "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

Как известно, 24 июня священный синод ПЦУ отстранил Филарета от управления киевской епархией, передав управление всеми столичными храмами и монастырями главе ПЦУ Епифанию.

Как объяснил Главреду религиовед, кандидат политических наук Андрей Юраш, по сути, Филарета отправили на пенсию.