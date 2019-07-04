Филарет сравнил Епифания с Иудой, а себя – с Христом

Филарет считает, что ситуация с ПЦУ напоминает библейский сюжет / Reuters

Патриарх УПЦ КП Филарет сравнил главу ПЦУ митрополита Епифания с Иудой.

В интервью изданию Страна иерарх рассказал о своем конфликте с бывшими учениками Епифанием и Евстратием Зорей, спроецировав ситуацию на библейский сюжет.

"Ответ такой - почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос", - сказал глава УПЦ КП.

Филарет убежден, что причина кроется в характере учеников, поэтому никакие его действия не способны привести к разрешению ситуации.

"Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников", - сказал Филарет.

Патриарх подчеркнул, что его не интересует, считает ли Епифаний его кем-то в ПЦУ.

Напомним, ранее Филарет заявил, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Как известно, в ПЦУ заявили о том, что причиной конфликта Филарета с Епифанием является возраст патриарха.