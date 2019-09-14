Ликвидация УПЦ КП: у Епифания объяснили скандальное решение суда

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

В Православной церкви Украины прокомментировали решение Окружного административного суда Киева о судьбе УПЦ КП.

В частности, суд приостановил ликвидацию УПЦ КП и передачу ее имущества ПЦУ, подчеркнули в пресс-службе Православной церкви Украины.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы по постановлению Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по этому делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года. Прежде всего обращаем внимание общества на то, что данное определение вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть носит временный характер", — говорится в сообщении.

Читайте такжеЛиквидация УПЦ КП: Филарет подает в суд на МинкультурыКроме того, в ПЦУ считают, что принявший решение судья Руслан Арсирий "не до конца понимает предмет судебного разбирательства". Постановление в ПЦУ назвали незаконным и обещают оспорить его в апелляционном порядке.

Также в ПЦУ добавили, что УПЦ КП пытается оспорить в суде приказ Министерства культуры Украины № 54 от 30.01.2019 года, однако никакого отношения к ликвидации Религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП" этот приказ не имеет.

Напомним, ранее в УПЦ КП похвастались победой над Минкультом в суде.