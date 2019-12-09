Католическое Рождество 2019 в Украине – выходной или нет

Будет ли католическое Рождество 2019 в Украине выходным / 1zoom.ru

Выходные в декабре 2019 в Украине затянутся. В праздничных рядах прибыло за счет новогодне-рождественских праздников.

Для начала напомним, какого числа католическое Рождество 2019 в Украине. Это традиционно 25 декабря. В этом году это среда – и она будет официально нерабочей.

По решению Рады, с 2017 году Украина не работает на Рождество католическое.

Так что в целом украинцев ждет 10 выходных в декабре, из которых три – дополнительные. А рабочих дней будет 21.

Ранее Епифаний рассказал, думают ли в ПЦУ о переносе Рождества. По его словам, ПЦУ отнюдь не против проведения небольшой реформы церковного календаря и смены даты празднования Рождества в Украине.

Напомним, что новогодние праздники 2019-2020 в Украине продлятся всего четыре дня подряд, зато в этом году захватят 31-е число, которое обычно является рабочим.

Ранее Главред сообщал о том, как украинцы отдыхают в 2020 году: опубликованы даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.