Епифаний анонсировал визит в Украину Вселенского патриарха Варфоломея

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / УНИАН

В скором времени в Украину приедет Вселенский патриарх Варфоломей, заявил глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Во время литургии по случаю годовщины создания Поместной церкви он подчеркнул, что в 2020 году еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви, передает 5 канал.

Напомним, ранее стало известно, что имя главы Православной церкви Украины митрополита Епифания внесено в диптих Греческой (Элладской) церкви.

Читайте такжеЕпифаний рассказал, когда ждать переноса даты празднования Рождества

При этом Православная церковь Украины получила поздравления с признанием ее Греческой церковью от Вселенского патриарха Варфоломея.