Епифаний рассказал, когда у Кирилла признают ПЦУ

Митрополит Епифаний

Русская православная церковь будет последней церковью, которая все же признает Православную церковь Украины, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Как подчеркнул он на брифинге после первого архиерейского собора церкви со времени провозглашения, признание ПЦУ РПЦ - это лишь вопрос времени.

Епифаний напомнил, что ПЦУ является независимой автокефальной церковью, которая получила 15-е место в Диптихе православных церквей мира, при этом к ней уже присоединились 600 приходов, однако противодействие объединению продолжается.

Митрополит также напомнил, что украинскую православную поместную церковь признали две поместные церкви - Александрийская и Элладская. В течение следующего года ожидается признание ПЦУ несколькими поместными церквями.

"Не буду называть их сейчас, чтобы не облегчать работу братьям, которые настойчиво препятствуют нашему признанию", - отметил владыка Епифаний.

Он выразил уверенность, что процесс признания ПЦУ в мире необратим, и ПЦУ получит признание со стороны всех поместных православных церквей мира.

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По словам митрополита, 600 приходов в Украине уже присоединились к ПЦУ, однако противодействие объединению продолжается. Он добавил, что Винницкая область избрана своеобразным "пилотным проектом" такого противодействия регистрации общин ПЦУ, в чем задействованы даже работники полиции.

Напомним, ранее Епифаний рассказал, когда ждать переноса даты празднования Рождества.